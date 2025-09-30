Locatelli Juve, la Gazzetta svela il retroscena: il centrocampista va in difficoltà con le partite ravvicinate, da qui la scelta di Tudor di alternarlo. Una panchina che ha fatto discutere, ma che ha una spiegazione ben precisa. La scelta di Igor Tudor di escludere Manuel Locatelli dall’undici titolare nel big match contro l’ Atalanta non è stata una bocciatura, ma una decisione ponderata, figlia di una valutazione attenta della condizione fisica del giocatore. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero ha un punto debole: la difficoltà a gestire i doppi impegni ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli Juve, la Gazzetta svela il clamoroso retroscena sul centrocampista: è da qui che nasce l'alternanza con Koopmeiners