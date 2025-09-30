Locatelli Juve la Gazzetta svela il clamoroso retroscena sul centrocampista | è da qui che nasce l’alternanza con Koopmeiners
Locatelli Juve, la Gazzetta svela il retroscena: il centrocampista va in difficoltà con le partite ravvicinate, da qui la scelta di Tudor di alternarlo. Una panchina che ha fatto discutere, ma che ha una spiegazione ben precisa. La scelta di Igor Tudor di escludere Manuel Locatelli dall’undici titolare nel big match contro l’ Atalanta non è stata una bocciatura, ma una decisione ponderata, figlia di una valutazione attenta della condizione fisica del giocatore. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero ha un punto debole: la difficoltà a gestire i doppi impegni ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: locatelli - juve
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Allenamento Juve, i bianconeri al lavoro anche di domenica! La Vecchia Signora corre alla Continassa: Cambiaso e Locatelli protagonisti – FOTO
Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO dell’ultima seduta
#Locatelli tornerà titolare in #VillarrealJuve La rivelazione non lascia dubbi - X Vai su X
Probabile formazione Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta #juve #juventus #finoallafine - facebook.com Vai su Facebook
Locatelli Juve, Arrivabene ricordo il suo approdo in bianconero: «Gobbo vero! Quando lo stavamo trattando dal Sassuolo…». Il retroscena di mercato - Locatelli Juve, l’ex amministratore delegato svela la fede bianconera del centrocampista: nella trattativa col Sassuolo rifiutò ogni altra destinazione Un amore incondizionato, una scelta di cuore che ... Scrive juventusnews24.com
Giaccherini svela tutto: «Lavoravo in fabbrica prima di diventare calciatore. La Juve il mio ricordo più bello, ecco cosa mi ripeteva sempre Conte. E quella volta in cui ... - Le dichiarazioni sull’esperienza nel calcio ma non solo Emanuele Giaccherini oggi è un apprezzato opinionista di Dazn ... Secondo juventusnews24.com