Locatelli Juve Arrivabene ricordo il suo approdo in bianconero | Gobbo vero! Quando lo stavamo trattando dal Sassuolo… Il retroscena di mercato
Locatelli Juve, l’ex amministratore delegato svela la fede bianconera del centrocampista: nella trattativa col Sassuolo rifiutò ogni altra destinazione. Un amore incondizionato, una scelta di cuore che va oltre la professione. Dalla lunga intervista concessa a Tuttosport dall’ex Amministratore Delegato della Juve, Maurizio Arrivabene, emerge un retroscena che racconta l’essenza più profonda del legame tra Manuel Locatelli e il mondo bianconero. Un aneddoto che spiega l’attaccamento alla maglia e la leadership di uno dei pilastri della squadra di Igor Tudor. Locatelli Juve: una scelta di fede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Allenamento Juve, i bianconeri al lavoro anche di domenica! La Vecchia Signora corre alla Continassa: Cambiaso e Locatelli protagonisti – FOTO
Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO dell’ultima seduta
Probabile formazione Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda.
Juventus, Arrivabene: "Non mi pento di Vlahovic, sento anche Bonucci. Locatelli gobbo vero" - Maurizio Arrivabene, dirigente che ha ricoperto la carica di amministratore delegato della Juventus dall'estate del 2021 all'inverno del 2023,. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juventus, Arrivabene: "Mai pentito per Vlahovic. Locatelli gobbo vero, rimpianti Soulé e Fagioli" - L'ex CEO bianconero ricorda il suo passato nel club durante la presidenza Andrea Agnelli. Riporta msn.com