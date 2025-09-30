Locandina del PD nelle chat degli infermieri | dottoressa del Policlinico accusata di fare propaganda elettorale

30 set 2025

La condivisione della locandina elettorale della Festa dell'Unità di Foggia che la dottoressa Marilena Marchese avrebbe effettuato il 26 settembre scorso con l'inoltro nella chat dei coordinatori infermieri del primo turno del Policlinico Riuniti, ha scatenato le reazioni delle sigle sindacali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

