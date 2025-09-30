Locanda sotto le stelle - Incontri di gusto a San Giuliano Terme

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Locanda Sant’Agata rinnova l’appuntamento con ‘Locanda Sotto le StelleIncontri di Gusto’ dopo la prima edizione dello scorso giugno, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra pubblico, produttori locali, artigiani e ospiti istituzionali. Una serata pensata per celebrare il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: locanda - sotto

locanda sotto stelle incontriLocanda sotto le stelle - Incontri di gusto a San Giuliano Terme - La Locanda Sant’Agata rinnova l’appuntamento con ‘Locanda Sotto le Stelle – Incontri di Gusto’ dopo la prima edizione dello scorso giugno, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra pubbl ... Riporta pisatoday.it

locanda sotto stelle incontriFirenze, proseguono gli incontri ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia - Al ritorno dalle vacanze estive, il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ha accolto bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento “ Coni di Stell ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Locanda Sotto Stelle Incontri