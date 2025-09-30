Lo stagista pericoloso 2021 come finisce | spiegazione finale

Lo stagista pericoloso è un film del 2021, che va in onda su TV8 il 30 settembre 2025 alle ore 13.35. La trama segue la storia di una project manager e del suo giovane stagista, che finiscono a letto insieme. Lei vorrebbe subito chiudere il loro rapporto, invece lui sviluppa un’evidente ossessione. Lo stagista pericoloso su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Un matrimonio in pericolo (2022) come finisce: spiegazione finale. La trama inizia con un ragazzo, Alex, che urla contro la sua insegnante per il voto ricevuto. I suoi genitori lo vanno a prendere al college e in macchina lo rimproverano. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

