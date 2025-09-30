Lo Stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan

In zona Cesarini, quando la partita sembra destinata ai supplementari, è arrivato il colpo che cambia la storia. All’alba, dopo dodici ore di scontro e mediazioni estenuanti, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Ventiquattro voti favorevoli, venti contrari, nessun astenuto. Il Meazza, tempio del calcio italiano e simbolo urbano, ospiterà ancora la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, ma poi verrà abbattuto per far posto a un nuovo stadio entro il 2032, in tempo per gli Europei. L’approvazione della delibera da 197 milioni di euro è arrivata a notte fonda, dopo un dibattito segnato da polemiche e rotture interne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Lo Stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan

