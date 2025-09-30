Lo stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan | il sì del consiglio comunale

Giuseppe Sala ce l'ha fatta: è realtà la vendita dello stadio di San Siro a una società “veicolo”, che sarà costituita da Inter e Milan, insieme alle aree circostanti, per 197 milioni di euro, meno 22 di compartecipazione del Comune. Ma la ferita in maggioranza rischia di essere tutta da scrivere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

Approvata tra le polemiche la vendita di San Siro a Inter e Milan. Forza Italia decisiva per la maggioranza del sindaco Sala - A fine seduta, infatti, quasi tutti i berlusconiani sono scomparsi. Si legge su milano.repubblica.it

Il Consiglio comunale di Milano approva la vendita dello stadio San Siro - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato ... Segnala ansa.it