Lo Sporting non sa ancora quando partirà per Napoli la disavventura in aeroporto

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprevisto per la squadra portoghese: avrebbe dovuto imbarcarsi nel primo pomeriggio per viaggiare verso Napoli, in vista della partita di Champions di domani sera, ma un problema tecnico l'ha bloccata a terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Champions League: A Napoli lo Sporting. Conte: 'Con De Bruyne patti chiari' - Dimenticare il ko di Milano e il caso De Bruyne, stizzito con la panchina al momento della sostituzione, per conquistare i primi tre punti di questa Champions League. Lo riporta ansa.it

