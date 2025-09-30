La Slovenia conta poco più di due milioni di abitanti, meno della metà di una grande città italiana. Eppure, negli ultimi anni, questo piccolo Paese incastonato tra le Alpi e l’Adriatico è diventato un autentico vivaio di campioni, Pogacar su tutti, capaci di imporsi nelle discipline più diverse, dal ciclismo alla pallacanestro, dallo sci agli sport motoristici. Un fenomeno che incuriosisce e affascina: come è possibile che una nazione così piccola abbia un tale impatto nello sport mondiale? Slovenia.info è il portale turistico della Slovenia Pogacar e gli altri, i campioni che hanno scritto la storia recente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

