Lo sport come orgoglio nazionale Pogacar e gli altri | i segreti della Slovenia terra di campioni
La Slovenia conta poco più di due milioni di abitanti, meno della metà di una grande città italiana. Eppure, negli ultimi anni, questo piccolo Paese incastonato tra le Alpi e l’Adriatico è diventato un autentico vivaio di campioni, Pogacar su tutti, capaci di imporsi nelle discipline più diverse, dal ciclismo alla pallacanestro, dallo sci agli sport motoristici. Un fenomeno che incuriosisce e affascina: come è possibile che una nazione così piccola abbia un tale impatto nello sport mondiale? Slovenia.info è il portale turistico della Slovenia Pogacar e gli altri, i campioni che hanno scritto la storia recente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel, in lacrime - È la sua impresa più grande: mai così tanti chilometri da solo per il fenomenale sloveno. Riporta gazzetta.it
Mondiali, Pogacar marziano in Ruanda: Evenpoel nervoso e sfortunato, disastro Italia. Bufera sui soccorsi a Van Wilder - Mondiali ciclismo Ruanda, Pogacar vince il suo secondo titolo Mondiale nella prova in linea: secondo uno sfortunato e nervoso Evenepoel, disastro Italia ... Secondo sport.virgilio.it