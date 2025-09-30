Lo spazio non è mai stato così vicino | accordo tra Unifi e Agenzia Spaziale Italiana

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 settembre 2025 – Lo spazio non è mai stato così vicino. Unifi e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno siglato un accordo quadro che getta le basi per un percorso condiviso ambizioso e multidisciplinare. L’intesa, firmata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente Asi Teodoro Valente, ha validità quinquennale e mira a rafforzare la collaborazione su una vasta gamma di tematiche spaziali e aerospaziali. Si va dalla fisiologia umana in condizioni di microgravità fino alla ricerca planetaria, dall’astrofisica all’esobiologia, passando per lo studio dello space weather e la mitigazione dei disastri naturali tramite l’osservazione satellitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spazio - stato

Le sfide del Druso. In due partite c’è stato spazio per quasi tutti

Intervista esclusiva a Stefano Bini, conduttore de “L’Italia più bella che c’è”: “Girare all’Aquila è stato intenso dal punto di vista emotivo. Oggi per i giovani c’è più spazio in tv. Vorrei riportare in onda la tv dei ragazzi”

Porta a porta, intervista a Bruno Vespa: “Sono stato accusato di faziosità ma il mio programma ha sempre dato spazio a tutti. Stefano De Martino grande campione, arriveranno per lui i risultati che merita”

Cerca Video su questo argomento: Spazio 232 Stato Cos236