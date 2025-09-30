Lo spazio non è mai stato così vicino | accordo tra Unifi e Agenzia Spaziale Italiana

Firenze, 30 settembre 2025 – Lo spazio non è mai stato così vicino. Unifi e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno siglato un accordo quadro che getta le basi per un percorso condiviso ambizioso e multidisciplinare. L’intesa, firmata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente Asi Teodoro Valente, ha validità quinquennale e mira a rafforzare la collaborazione su una vasta gamma di tematiche spaziali e aerospaziali. Si va dalla fisiologia umana in condizioni di microgravità fino alla ricerca planetaria, dall’astrofisica all’esobiologia, passando per lo studio dello space weather e la mitigazione dei disastri naturali tramite l’osservazione satellitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it