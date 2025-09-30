Lo scorso weekend Leonor di Spagna è andata in Navarra nelle vesti per la prima volta di principessa di Viana Leggi su Amicait

Ha solo 19 anni ma Leonor di Spagna, agli eventi ufficiali, sembra che molto più grande. Una principessa da tempo “rodata”. A dirla tutta, già una regina. Dei vari e delle varie eredi al trono in circolazione – Christian di Danimarca e Ingrid Alexandra di Norvegia, per citarne un paio – la primogenita di re Felipe e della regina Letizia è colei che ha capito, fin da subito, il futuro che la aspetta. E, in barba alla sua giovane età e ai più che legittimi desideri di condurre una vita simile a quella dei suoi coetanei, ha preferito rimboccarsi le maniche e dimostrare, già da ora, di essere la regina forte e responsabile di cui la Spagna, dopo i danni creati da re Juan Carlos all’immagine della monarchia, ha bisogno. 🔗 Leggi su Amica.it

