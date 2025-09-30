Lo sconfitto Ricci | Tornare a Bruxelles? Devo ancora decidere

Nel giorno cruciale per le sorti del governo regionale delle Marche, Matteo Ricci, il candidato presidente del centrosinistra, ha abbandonato t-shirt e scarpe da tennis, indossando un abito blu. Attorno alle 17,30, quando non erano neppure state scrutinate un quinto delle sezioni complessive, l’ex sindaco di Pesaro si è presentato nel suo quartier generale alla Baraccola e senza giri di parole ha subito riconosciuto l’esito del voto. Ricci, ha sentito il suo sfidante? "Sì, pochissimi minuti fa mentre venivo qui alla Baraccola. L’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti per l’esito del voto e un in bocca al lupo per i prossimi cinque ani di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

