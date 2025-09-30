Lo sciopero nazionale paralizza l’Ecuador assaltato il convoglio del presidente Noboa

C’era anche l’ambasciatore italiano Giovanni Davoli, insieme al presidente dell’Ecuador Daniel Noboa, a bordo del convoglio “umanitario” attaccato domenica sera a Cotacachi, nella provincia di Imbabura – nelle auto governative . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

