Lo schianto al semaforo poi travolto da un' auto | così è morto Davide Scano

È Davide Scano la vittima del tragico incidente stradale di lunedì pomeriggio sulla Strada provinciale 12 (in quel tratto Via Risorgimento) a Clusane d'Iseo. Erano circa le 14 quando il 57enne, alla guida di una Lancia Ypsilon, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo: l'auto in una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it