Lo chiamavano bollito ora è primo in Ligue 1 Fonseca che rinascita a Lione

Dal gelo di San Siro alla vetta del campionato francese: il tecnico portoghese ha ribaltato tutto in meno di un anno con una squadra smembrata e una difesa di ferro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

