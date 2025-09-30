Livorno la nave della compagnia israeliana Zim Virginia arriva in banchina tra le proteste dei portuali

Ha fatto il suo ingresso in porto a Livorno intorno alle 13.15 la nave contenitori della compagnia israeliana Zim, la Zim Virginia, che con l’assistenza dei rimorchiatori portuali ha raggiunto l’accosto in Darsena Toscana. All’arrivo della nave in banchina alcuni portuali che hanno aderito alla mobilitazione della Filt-Cgil hanno protestato suonando i clacson dei trattori portuali e urlando all’indirizzo del cargo che i container non saranno scaricati. video Cgil-LivornoFacebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Livorno, la nave della compagnia israeliana Zim Virginia arriva in banchina tra le proteste dei portuali

