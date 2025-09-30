LIVE Virtus Bologna-Real Madrid Eurolega basket 2026 in DIRETTA | al PalaDozza l’esordio bianconero Out Procida per gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 Buonasera e bentrovati per questa prima di Eurolega al PalaDozza per la Virtus Bologna, che ospita il Real Madrid. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Eurolega 2025-2026. Debutto stagionale per la Virtus Bologna, che affronta il Real Madrid nella cornice del PalaDozza, che ritorna a seguito dell’attuale indisponibilità dell’arena nella fiera di Bologna. Per le V nere arriva un esordio di quelli tutti da vedere, anche se non tutti saranno della partita. Fuori sicuramente Nicola Akele, in dubbio Brandon Taylor per i padroni di casa, mentre per gli ospiti sicuramente out Theo Maledon, che si è fatto male nella finale di Supercoppa spagnola. 🔗 Leggi su Oasport.it

