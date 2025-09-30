CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! L’appuntamento è per le V nere a venerdì con la sfida al Valencia. Decisivi due fattori fondamentali: il 323 del Real da tre (che dice molto di quanto la Virtus abbia ben difeso e messo in difficoltà il sistema offensivo dei blancos, la partecipazione di tutto l’attacco bolognese a qualsiasi cosa, oggi hanno segnato tutti. E intanto sulle tribune del PalaDozza parte il coro sulle note di “Amandoti” dei CCCP – Fedeli alla linea. TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 14; REAL: Hezonja 14 FINISCE QUI! Alzano le braccia al cielo gli spettatori del PalaDozza, la Virtus Bologna apre la sua Eurolega con una signora vittoria! 74-68 22 Hackett! HEZONJA SBAGLIA! Rimbalzo Smailagic, fallo su Hackett che può andare in lunetta a -3?8, ma a questo punto la Virtus Bologna ha un piede e tre quarti su una vittoria di quelle di gran peso! Subito il timeout chiamato da Scariolo per organizzare un piano di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 74-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards trascina, le V nere firmano subito l’impresa!