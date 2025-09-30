LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 63-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V nere provano l’affondo finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran difesa Virtus, ultimo tocco di Tavares a rimbalzo, Scariolo esce dall’area tecnica e protesta vibrantemente, intanto c’è il fallo tecnico, poi c’è anche il challenge che gli è pure stato accordato per capire se effettivamente l’ultimo tocco è di Tavares o di Smailagic. 66-61 Campazzo lasciato tirare fondamentalmente da solo, tripla del -5. Si riparte con 4? da giocare. 66-58 Brutta persa bianconera, scappa Hezonja che chiude la transizione con l’appoggio e provoca il timeout da parte di Ivanovic. 66-56 Schiacciata poderosa di Tavares. 66-54 ANCORA CARSEN EDWARDS! 35 per lui da tre stasera, +12 Virtus! Ultimi 5 minuti al PalaDozza! Rimessa assegnata alla Virtus! C’è necessità di rivedere una rimessa su passaggio tentato da Campazzo a Tavares: l’ultima gamba che tocca è sua o di Smailagic? Cronometro a 5’29” dal termine. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: al PalaDozza l’esordio bianconero. Out Procida per gli ospiti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 Squadre in campo, palla a due in arrivo! Riporta oasport.it