LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 55-50 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto infuocato al PalaDozza

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – VIRTUS: Edwards, Smailagic 9; REAL: Hezonja 12 55-50 HACKETT! Anche lui dalla media, ma è sua l’ultima parola! Terzo quarto che così si chiude con le V nere ancora avanti di 5 punti. E ci aspettano 10 minuti di fuoco. 53-50 Llull fa il Llull e dalla media segna il -3. Ultimo minuto del quarto che inizia con Okeke che prova ad arrampicarsi sul ferro per “sistemarsi” il tiro, inevitabile il fischio contro. 53-48 Alston com’è come non è tiene palla in situazione complicata sulla linea di fondo e appoggia i suoi primi due! 51-48 Llull nel mezzo angolo per Fernando, prima tripla del Real dopo quasi 28 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

