LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 5-9 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Tavares due stoppate in 5?

9-15 Tiro dalla media che va a segno per Diarra, debuttante assoluto in Eurolega e anche fuori dal continente africano. Timeout chiamato da Ivanovic, Bologna che non riesce a capire bene come entrare nelle maglie difensive dei blancos. 7-15 Gran transizione del Real, chiusa da Kreamer, che tenta di scappare a 3'30" da fine primo quarto. 7-13 Segna Fernando accelerando e poi sfruttando l'uno contro uno. 7-11 Arriva fino in fondo Vildoza, primi due in maglia Virtus in Eurolega per lui. 5-11 Deck lasciato solo sotto canestro non può non realizzare. Ed è il momento del consueto timeout televisivo.

