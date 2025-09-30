CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49.43 EDWARDS PER DIOUF! Collassa la difesa sull’uno, l’altro è libero d’appoggiare! 47-43 Realizza l’aggiuntivo Edwards. 46-43 CARSEN EDWARDS! Numero assoluto dell’ex Bayern Monaco, riceve da Hackett, piazza la tripla frontale da sette metri e mezzo abbondanti e c’è anche il fallo di Deck! 43-43 22 Deck. Fallo di Jallow su Deck, sono due liberi. Dopo il fallo di Niang su Tavares, obbligato visto il mismatch, c’è timeout chiamato da Ivanovic a metà terzo quarto. 43-41 Parte dal post basso Deck e appoggia al tabellone. 43-39 Terza stoppata di Tavares (su Smailagic), poi è transizione veloce e Campazzo da solo segna in appoggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 43-41 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: terzo quarto a tinte incerte al PalaDozza