LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 38-25 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere avanti all’intervallo gran secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 Approfittiamo dell’intervallo per scoprire alcune delle regole introdotte quest’anno, si tratta più che altro di alcuni dettagli. Innanzitutto i falli tecnici: saranno immediati, senza avvertimento, per comportamenti inappropriati, proteste eccessive o flopping. Gli avvertimenti restano se si ritarda la ripresa degli occhi, se si fanno gesti davanti al tiratore o per distrazioni evidenti (possono essere urla in zona tiro). 21:37 Arriva un altro risultato definitivo di oggi, ed è quello che vede l’Anadolu Efes battere il Maccabi Tel Aviv 85-78. 21:34 Qualche dato statistico che importa: 08 da tre per il Real, che però è paradossalmente avanti 36-41 nella valutazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

