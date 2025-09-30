LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 30-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | fiammata bianconera a metà secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-33 Appoggio facile per Smailagic! 36-33 Brutta persa Virtus e allora per Abalde e Deck è facile chiudere la transizione. 36-31 Abalde tira dalla media sulla testa di Edwards. 36-29 22 Smailagic. Fallo vicino a canestro di Tavares su Smailagic, liberi. 34-29 Campazzo per Tavares, è troppo facile per lui segnare. 34-27 Non realizza Taylor in entrata, ma Smailagic con la correzione a canestro sì! Altro timeout di Scariolo a 3? dall’intervallo, il 20-8 dice molto, se non tutto, di questi sette minuti. 32-27 Gran cosa di Morgan, che parte dal palleggio, si protegge da Tavares che è una montagna in confronto a lui e appoggia! 30-27 TAYLOR! Piazza la tripla! 27-27 Meraviglia di Hezonja: riceve, va in fadeaway e appoggia al vetro. 🔗 Leggi su Oasport.it
