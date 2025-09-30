LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si inizia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Giro e tiro di Hezonja, sono due per lui. Clinic difensivo di Pajola su Felix che provoca una palla persa. 5-5 22 Pajola. Tavares stoppa Smailagic in penetrazione, raccoglie il rimbalzo Pajola che riesce a guadagnarsi due liberi. 3-5 Hezonja dalla media a segno. 3-3 Tavares riceve da Hezonja, non riesce ad anticiparlo Smailagic e allora sono due facili. 3-1 Carsen Edwards si fa subito sentire: tripla! 0-1 12 Okeke. Okeke cerca subito di farsi spazio nel pitturato, due tiri liberi per iniziare. Primo possesso Real. 20:45 Terminato il minuto di raccoglimento, ora si inizia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: virtus - bologna
Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna
Virtus Bologna, che colpo! Arriva Carsen Edwards dal Bayern
Basket: Virtus Bologna, ecco il colpo Carsen Edwards
Comincia l'Eurolega e la Virtus Bologna debutterà domani contro il Real Madrid. La squadra allenata da Sergio Scariolo, è in viaggio verso Bologna a bordo di questo Boeing 737-500 della Comlux. #Eurolega #realmadrid #VirtusBologna - facebook.com Vai su Facebook
Supercoppa, Edwards trascina la Virtus Bologna ma non basta: in finale ci va l'Olimpia Milano - X Vai su X
LIVE Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: al PalaDozza l’esordio bianconero. Out Procida per gli ospiti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 Squadre in campo, palla a due in arrivo! Da oasport.it
Diretta Virtus Bologna Real Madrid/ Streaming video tv: esordio show (Eurolega, oggi 30 settembre 2025) - Diretta Virtus Bologna Real Madrid streaming video tv, oggi martedì 30 settembre 2025: orario e risultato live della prima partita nella nuova Eurolega. Secondo ilsussidiario.net