LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia un lungo cammino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, prima giornata dell’ Eurolega di basket 2026! Inizia il lungo cammino dell’EA7 Emporio Armani nella massima competizione continentale, con subito un doppio turno in quel di Belgrado per affrontare prima i biancorossi e poi il Partizan. Le Scarpette Rosse hanno già messo un titolo in bacheca in questa stagione vincendo nuovamente la Supercoppa Italiana disputata in ‘casa’ all’Unipol Forum di Assago, piegando prima la resistenza della Virtus Bologna all’overtime (86-93) in semifinale e poi prevalendo nell’atto conclusivo sulla Germani Brescia (75-90). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia un lungo cammino

In questa notizia si parla di: stella - rossa

Lech Poznan-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Stella Rossa-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 19-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pafos FC-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 26-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Stella Rossa-Olimpia Milano | Al via l'Eurolega: c'è Guduric. Out Lorenzo Brown - X Vai su X

Ci siamo 2' Campionato ? Stella Rossa Vs Fornacette Casarosa Domenica 28 Settembre 15.30 Stadio Osvaldo Martini - Castelfranco #VamosLeoni? - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano subito un esordio durissimo, con la doppia sfida in Serbia, dove Shields e ... Da oasport.it

Olimpia Milano: Marko Guduric recupera dai problemi di tendinite, sarà a disposizione per le trasferte di Belgrado contro Stella Rossa e Partizan - Marko Guduric sarà regolamente con il gruppo in occasione del primo doppio turno infrasettimanale di Eurolega dell'EA7 Emporio Armani Milano, ... Come scrive eurosport.it