LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia un lungo cammino Si parte alle 20.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, prima giornata dell’ Eurolega di basket 2026! Inizia il lungo cammino dell’EA7 Emporio Armani nella massima competizione continentale, con subito un doppio turno in quel di Belgrado per affrontare prima i biancorossi e poi il Partizan. Le Scarpette Rosse hanno già messo un titolo in bacheca in questa stagione vincendo nuovamente la Supercoppa Italiana disputata in ‘casa’ all’Unipol Forum di Assago, piegando prima la resistenza della Virtus Bologna all’overtime (86-93) in semifinale e poi prevalendo nell’atto conclusivo sulla Germani Brescia (75-90). 🔗 Leggi su Oasport.it
