LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | esordio in Europa per i meneghini subito una trasferta impegnativa a Belgrado
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Nwora da tre sblocca il punteggio dopo quasi un minuto. Si alza la palla a due a Belgrado. Buon divertimento a tutti! Minuto di silenzio in memoria di Giorgio Armani. Questi gli Starting five scelti dai due coach: Miller-McIntyre N. Kalinic Nwora Moneke Rivero (Stella Rossa); Mannion Bolmaro LeDay Shields Nebo (Olimpia Milano) 19:55 Assente Lorenzo Brown, mentre debutta con la canotta milanese Marko Guduric oltre a Marko Cancar. 19:52 Squadre già sul parquet della Belgrade Arena per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
