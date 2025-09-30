LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 8-14 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | buon avvio dei meneghini +6 dopo 5?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-14 Nwora da tre interrompe l’emorragia per la Stella Rossa. 8-14 Contropiede di Shavon Shields per un mini-allungo milanese. Time-out Sfairopoulos. 8-12 Josh Nebo emula subito il compagno per il +4 a metà primo quarto. 8-10 BOLMARO! SCHIACCIATA BIMANE, +2 MILANO. 8-8 Dentro il libero aggiuntivo che vale il pareggio. 7-8 Moneke col fallo! La Stella Rossa non molla, -1. 5-8 Palleggio, arresto e tiro di LeDay. 5-6 Stoppata irregolare di Nebo, con la Stella Rossa che accorcia. 3-6 Chiuso il 2+1. 3-5 SHIELDS COL FALLO! 3-3 Risponde subito Shavon Shields con la stessa moneta! 3-0 Nwora da tre sblocca il punteggio dopo quasi un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: stella - rossa
Lech Poznan-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Stella Rossa-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 19-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pafos FC-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 26-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Verso Stella Rossa-Olimpia Milano: ma si poteva evitare? - X Vai su X
Il derby che divide una città e un popolo intero Stella Rossa vs Partizan non è solo calcio. È identità, politica, passione, memoria. A Belgrado ogni sfida tra le due squadre diventa una battaglia che va oltre il campo. Nel libro “Il derby eterno di Belgrado” Vi - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Stella Rossa Milano/ Streaming video tv: debutto in Serbia (Eurolega, oggi 30 settembre 2025) - Diretta Stella Rossa Milano streaming video tv, oggi martedì 30 settembre 2025: orario e risultato live della prima partita nella nuova Eurolega. Scrive ilsussidiario.net
Stella Rossa-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE - Il primo turno di Eurolega propone una gara dal grande equilibrio, con due formazioni pronte a iniziare la stagione col piede giusto ... Lo riporta msn.com