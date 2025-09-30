LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 63-69 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sale in cattedra Guduric +6 alla terza sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out chiamato subito da coach Sfairopoulos. 67-78 MARKOOO GUDURIC! BOMBAAAAAA 67-75 12 per Miller-McIntyre per rosicchiare un paio di punti. 66-75 Dentro il libero aggiuntivo. 65-75 Tyson Carter interrompe il digiuno offensivo e segna col fallo. 63-75 Dentro il libero aggiuntivo per allungare il break di 6-0. 63-74 ARMONI BROOKS! COL FALLO. L’OLIMPA SFONDA LA DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO. 63-72 TRIPLA DI PIPPO RICCI! +9 MILANO. Inizia la frazione conclusiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano rimane avanti di due possessi pieni (63-69). 🔗 Leggi su Oasport.it

