LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 53-55 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione dei serbi nella ripresa i meneghini tornano subito davanti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-67 ANCORA LUIII: MARKO GUDURIC! BOMBA, +6 E TIME-OUT STELLA ROSSA. 61-64 MARKO GUDURIC! TRIPLA, +3 MILANO. 61-61 22 di Moneke in lunetta per il pari a -2’20” dalla terza sirena. 59-61 Ancora Nwora che mostra nuovamente tutto il suo talento. -2 Stella Rossa. 57-61 PIPPOOOO RICCIIII!! TRIPLAAAAAAA 57-58 Nwora in allontanamento per tenere a contatto la Stella Rossa. 55-58 SHIEEEEELDS! BOMBAAAAAAAA 55-55 Partita nuovamente in parità con Ebuka. 53-55 Taglio perfetto di Ricci per il nuovo vantaggio Milano1 Break di 4-0. 53-53 Josh Nebo schiaccia ed impatta nel punteggio! 53-51 La Stella Rossa mette la freccia con Miller-McIntyre. 🔗 Leggi su Oasport.it
