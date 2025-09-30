LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 41-45 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Mannion e LeDay sugli scudi +4 per i milanesi all’intervallo lungo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 13 punti di uno scatenato Zach LeDay e 8 punti di Shavon Shields per l’Olimpia Milano, con 7 punti di Leandro Bolmaro – 10 punti di Nwora e 9 di Tyson Carter tra le fila della Stella Rossa. Meneghini molto precisi dal pitturato (76.5%) mentre i padroni di casa tirano meglio dall’arco (60%) oltre al 100% in lunetta. Si chiude anche il secondo quarto, con l’Olimpia Milano avanti 41-45 sulla Stella Rossa. 41-45 Accelerazione di Carter per il -4. 39-45 ALLEY-OOP DI NEBO SU ASSIST DI ELLIS! +5 OLIMPIA, TIME-OUT SFAIROPOULOS. 39-43 12 per Zach LeDay a cronometro fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it
