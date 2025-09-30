LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 20-22 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 Emporio Armani a +2 alla prima sirena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia la seconda frazione alla Belgrade Arena! Si chiude il primo quarto sul 20-22 in favore dell’Olimpia Milano! 20-22 Carter sulla sirena! 18-22 BOLMARO! TRIPLAAAAAA 18-19 12 per Marko Guduric a cronometro fermo. 18-18 Bomba di Carter per il pareggio con circa un minuto alla prima sirena. 15-18 Leandro Bolmaro col tap-in che ridà ossigeno all’EA7 Emporio Armani. 15-16 Appoggio facile di Ebuka per mordere le caviglie all’Olimpia. Time-out immediato di Messina. 13-16 Ebuka inchioda a due mani per il -3 Stella Rossa. Debutto in Eurolega con la canotta milanese di Marko Guduric, ex di turno avendo giocato per la Stella Rossa dal 2015 al 2017. 🔗 Leggi su Oasport.it
