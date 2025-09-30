LIVE Sinner-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | in palio il titolo e punti da recuperare su Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. Il numero 2 ATP deve inoltre rispondere al suo rivale Carlos Alcaraz, vincitore in quel di Tokyo. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: in palio il titolo e punti da recuperare su Alcaraz

In questa notizia si parla di: sinner - tien

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

Sinner fatica ma piega ancora De Minaur. Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev

Chi è Learner Tien, la giovane promessa americana (di origini vietnamite) che sfiderà Sinner in finale all'Atp 500 di Pechino - Eurosport - X Vai su X

SARÀ SINNER TIEN A PECHINO Sotto 5-7 7-5 4-0 Daniil Medvedev si ritira in preda ai crampi nel terzo set contro Tien. Sarà lui l’avversario di Jannik Sinner in finale nel torneo di Pechino #ubitennis #medvedev #tien #sinner #tennis #atp - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tien, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Pechino - Il tennista azzurro alla caccia del 3° titolo stagionale afrontando per la prima volta il giovane statunitense ... Si legge su tuttosport.com

LIVE Sinner-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: finale contro l’emergente americano che ha eliminato Musetti e Medvedev - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell'ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e ... Secondo oasport.it