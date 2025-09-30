LIVE Sinner-De Minaur ATP Pechino 2025 in DIRETTA | tra poco la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.25 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso il terzo set tra Gauff e Bencic, con l’americana avanti 4-1. A seguire, e non prima delle 8.00, toccherà a Sinner contro De Minaur. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora ha concesso solamente un set al rivale ed amico oceanico. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
