LIVE Sinner-De Minaur ATP Pechino 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 ACE De Minaur. 30-0 Servizio esterno vincente dell’oceanico. 15-0 E’ largo il dritto inside in dell’altoatesino. 1-0 Game Sinner. E’ lunga la risposta di rovescio dell’australiano. 40-15 Prima esterna vincente dell’azzurro. 30-15 Servizio, rovescio e smash a rimbalzo a segno per Jannik. 15-15 Scappa via l’accelerazione di dritto di De Minaur. 0-15 In corridoio il dritto dal centro di Sinner. PRIMO SET 8:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 8:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Sinner e De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

In questa notizia si parla di: sinner - minaur

US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti

Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook

ATP Pechino: Sinner-de Minaur, rivalità a senso unico - X Vai su X

Sinner-De Minaur diretta Cina Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE - Il numero due al mondo sfida l'australiano a Pechino: in palio la qualificazione all'ultimo atto del torneo Atp 500. Scrive corrieredellosport.it

Sinner-De Minaur live, orario e dove vederla: in palio la finale dell'Atp 500 di Pechino - Archiviata la vittoria contro Marozsan ai quarti di finale, match che Jannik Sinner ha vinto in due set, è già tempo di pensare alla semifinale. Scrive ilmessaggero.it