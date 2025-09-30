LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria con qualche patema e un fastidio fisico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE DI SINNER A PECHINO E DOVE VEDERLA IN TV 10:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-De Minaur. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseuguimento di giornata. 10:37 7 ACE ed il 64% di prime servite da Jannik, che ha ricavato l’85% di punti. 4 su 10 invece con la seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto ben il 68% dei punti. 10:35 Terza finale consecutiva a Pechino per l’altoatesino, che conferma il feeling con il cemento outdoor cinese. Partita faticosa a livello fisico, bisognerà smaltire in fretta e recuperare energie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: vittoria con qualche patema e un fastidio fisico

