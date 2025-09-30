LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 5-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 ACE Sinner! 15-30 Sulla riga la risposta di dritto dell’oceanico. 15-15 Fuori misura Jannik con il rovescio lungolinea. Accenno di crampi per l’azzurro, partita durissima. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’australiano. 2-5 Game De Minaur. A metà rete la risposta di rovescio di Sinner, che dopo il cambio di campo servirà per il match. 40-30 Prima esterna vincente del tennista di Sydney. 30-30 Scambio vissuto nei pressi della rete vinto dall’azzurro. 30-15 ACE De Minaur. 15-15 Combinazione smorzatapassante a segno per l’italiano. 15-0 Prima vincente dell’oceanico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 5-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

