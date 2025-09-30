LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-6 4-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Jannik. 1-4 Game De Minaur. In corridoio il passante di dritto dell’italiano. 40-30 E’ vincente la risposta con il dritto incrociato dell’altoatesino. 40-15 Doppio fallo dell’oceanico, il primo di tutto l’incontro. 40-0 Fuori misura la risposta di dritto dell’azzurro. 30-0 In qualche modo l’australiano si salva sulla risposta aggressiva dell’avversario. 15-0 Decolla la risposta di dritto di Jannik. 4-0 Game Sinner. Con un dritto lungolinea vincente fulmineo l’azzurro tiene agevolmente la battuta. 40-0 Serve and volley pregevole dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
