LIVE Sinner-De Minaur 6-3 3-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’australiano cancella altre due palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Altra gran prima di Jannik. 15-40 Prima al centro vincente dell’azzurro. 0-40 Tre palle break De Minaur. Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento dell’australiano. 0-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’altoatesino. 0-15 E’ lungo il dritto dal centro di Sinner. 4-3 Game De Minaur. Dritto lungolinea e smash vincente dell’australiano. AD-40 Scappa via anche questo dritto inside in dell’italiano. 40-40 Stavolta Jannik sotterra la risposta di dritto sulla seconda dell’avversario. 40-AD Palla break Sinner. CHE RISPOSTA! Risposta di dritto vincente dell’azzurro dopo uno scambio estenuante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik
US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti
US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti
Diretta Sinner-De Minaur oggi, semifinale Atp Pechino. Risultato live - X Vai su X
Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale: in corso il primo set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale: in corso il primo set. Riporta tg24.sky.it
Sinner-De Minaur diretta Cina Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE - Il numero due al mondo sfida l'australiano a Pechino: in palio la qualificazione all'ultimo atto del torneo Atp 500. msn.com scrive