LIVE Sinner-De Minaur 6-3 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’australiano annulla due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non passa il rovescio in controbalzo dell’oceanico. 40-0 Dritto in contropiede vincente dell’australiano. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Sinner. 15-0 E’ lungo il pallonetto di rovescio di Jannik. 2-2 Game Sinner. Prima al centro vincente dell’italiano. 40-0 Forcing da fondo dell’azzurro, che chiude con il dritto inside out. 30-0 Ottima seconda giocata dall’altoatesino. 15-0 Servizio e dritto. 2-1 Game De Minaur. Non passa il rovescio dell’azzurro, che si tocca sotto il gluteo sinistro. AD-40 Servizio e dritto in contropiede vincente di De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3 1-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’australiano annulla due palle break

