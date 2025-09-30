LIVE Sinner-De Minaur 5-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’australiano serve per restare nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DUE SET POINT SINNER. Servizio e dritto ben giocato dall’altoatesino. 30-15 L’azzurro stecca il rovescio in uscita dal servizio. 30-0 De Minaur stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 15-0 Arriva anche il secondo ACE di Jannik. 3-5 Game De Minaur. Servizio e dritto, ma ora Sinner serve per il set. 40-15 Secondo ACE dell’australiano. 30-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner. 15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di De Minaur. 15-0 Di un soffio in corridoio il dritto inside in dell’italiano. 5-2 Game Sinner. Prima vincente di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it
