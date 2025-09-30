LIVE Sinner-De Minaur 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | prime fasi della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Potentissimo dritto lungolinea seguito dal più comodo colpo in avanzamento di Jannik. 0-15 Dritto inside out ben giocato dall’altoatesino. 3-2 Game Sinner. Servizio e dritto. 40-15 Rovescio incrociato e dritto in avanzamento in controbalzo vincente dell’azzurro. 30-15 Splendido passante con il dritto in corsa incrociato di Sinner. 15-15 Attacco in controtempo dell’azzurro disinnescato dal passante di dritto di De Minaur. 15-0 L’oceanico perde il controllo del dritto in controbalzo. 2-2 Game De Minaur. Ottima seconda dell’australiano, che spinge poi con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 3-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prime fasi della semifinale

