LIVE Sinner-De Minaur 2-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | prime fasi della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Non passa il rovescio incrociato del numero due ATP. 40-40 Scambio prolungato in cui Jannik cambia marcia con il dritto anomalo. Parità. 40-30 Prima esterna vincente dell’australiano. 30-30 Di poco largo il dritto lungolinea dell’oceanico. 30-15 In corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di De Minaur. 15-0 Servizio e dritto a segno per l’australiano. 2-1 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di De Minaur. 40-0 Prima vincente dell’altoatesino. 30-0 A metà rete il rovescio in back del tennista di Sydney. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 2-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prime fasi della semifinale

