CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15.31 Anisimova reagisce e vince 6-2 il secondo parziale, mandando il match al terzo e decisivo set: dobbiamo attendere ancora un po’ prima dell’inizio del match tra Paolini e Bouzkova. 14.48 Muchova domina il primo set vincendolo 6-1 e sorprende Anisimova che adesso deve sperare nella rimonta. Si avvicina l’ingresso in campo di Paolini. 13.50 Buongiorno amici di OA Sport, è terminata la seconda semifinale dell’ATPP 500 di Pechino con Learner Tien che ha superato Daniil Medvedev grazie al ritiro del russo sul risultato di 1-1 (5-7, 7-5, 4-0). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: Muchova e Anisimova vanno al terzo set, ancora un po’ di attesa per l’ingresso in campo dell’azzurra