LIVE Paolini-Bouzkova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | mancano pochi minuti all’ingresso in campo dell’azzurra

16.31 Paolini, oltre per cercare di vincere il suo terzo titolo WTA 1000, più che per risalire la classifica generale, gioca per cercare di ottenere più punti possibili per il ranking della race, provando a superare Elena Rybakina per qualificarsi alle prossime WTA Finals di Riyad, che inizieranno l'1 novembre, tra quasi un mese. 16.27 L'ottavo di finale tra la campionessa azzurra e la tennista ceca sarà il primo incontro tra le due in carriera. 16.25 La vincitrice della sfida tra Paolini e Bouzkova, che inizierà tra meno di venti minuti, se la dovrà vedere proprio contro Anisimova, nei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino.

