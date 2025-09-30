LIVE Paolini-Bouzkova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo nel primo pomeriggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 Buon pomeriggio amici di O A Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova, valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, con l’azzurra che ha una grande occasione per raggiungere i quarti di finale nella competizione. Più che per il titolo in se, comunque un obiettivo importante al quale la nostra azzurra aspira fortemente, Paolini ha bisogno di andare il più in fondo possibile nel torneo per ottenere più punti possibili nella Race in vista delle Finals WTA, con Elena Rybakina che è uscita anzitempo dal torneo e con l’italiana che ne deve approfittare per raggiungerla all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova
WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race
WTA Pechino: chi è Marie Bouzkova, la prossima avversaria di Jasmine Paolini - X Vai su X
Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi Negli ottavi troverà la ceca Marie Bouzkova - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). Secondo oasport.it
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... Da oasport.it