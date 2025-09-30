LIVE Paolini-Bouzkova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo nel primo pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 Buon pomeriggio amici di O A Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova, valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, con l’azzurra che ha una grande occasione per raggiungere i quarti di finale nella competizione. Più che per il titolo in se, comunque un obiettivo importante al quale la nostra azzurra aspira fortemente, Paolini ha bisogno di andare il più in fondo possibile nel torneo per ottenere più punti possibili nella Race in vista delle Finals WTA, con Elena Rybakina che è uscita anzitempo dal torneo e con l’italiana che ne deve approfittare per raggiungerla all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

