LIVE Paolini-Bouzkova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | in campo le tenniste inizia il riscaldamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 INIZIA IL PRIMO SET, SERVE JAS. 16.39 Termina il riscaldamento! 16.38 Le tenniste sono in campo per il riscaldamento. 16.37 Ovviamente, ricordiamo che Paolini partirà lo stesso per l’Arabia Saudita anche in caso di mancata qualificazione alle WTA Finals del singolare, visto che parteciperà al doppio con Sara Errani, con la quale resta in corsa anche in questo torneo! 16.34 Al momento, le uniche tre qualificate matematicamente per le WTA Finals sono, in ordine di classifica nella race, Sabalenka, Swiatek e Gauff, con Anisimova ad un passo dalla qualificazione e Keys, Pegula e Andreeva abbastanza sicure di ottenere il biglietto del volo. 🔗 Leggi su Oasport.it

