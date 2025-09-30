LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 7-5 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra vola ai quarti di finale eliminando la ceca adesso c’è Anisimova
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 7-5 GAME, SET AND MATCH! VINCE PAOLINI! Jasmine è stata bravissima a concretizzare questa ultima occasione anche se oggi non è stata nella sua miglior versione. Comunque, l’azzurra giocherà i quarti di finale contro Anisimova. Seconda, occhio. 30-40 Paolini sbaglio con il dritto in side out. Resta un match point da concretizzare assolutamente. 15-40 Esce la difesa di Bouzkova, con Paolini che ha tenuto uno scambio pazzesco e che ha chiuso con il dritto in cross. Sono due i match point, ancora sul servizio della ceca. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova
WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race
#Paolini 4-2 alla #Bouzkova - X Vai su X
Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi Negli ottavi troverà la ceca Marie Bouzkova - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... Scrive oasport.it
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6- Riporta oasport.it