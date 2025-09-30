CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 7-5 GAME, SET AND MATCH! VINCE PAOLINI! Jasmine è stata bravissima a concretizzare questa ultima occasione anche se oggi non è stata nella sua miglior versione. Comunque, l’azzurra giocherà i quarti di finale contro Anisimova. Seconda, occhio. 30-40 Paolini sbaglio con il dritto in side out. Resta un match point da concretizzare assolutamente. 15-40 Esce la difesa di Bouzkova, con Paolini che ha tenuto uno scambio pazzesco e che ha chiuso con il dritto in cross. Sono due i match point, ancora sul servizio della ceca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 7-5, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra vola ai quarti di finale eliminando la ceca, adesso c’è Anisimova