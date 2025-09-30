LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 5-4 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra rimonta nel secondo set la ceca serve per restare nel match

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-40 Doppio fallo e due match point per l’azzurra. Seconda. 15-30 Dritto vincente lungolinea di Paolini. 15-15 In rete il dritto dell’azzurra. 0-15 Resta in campo di un soffio la volée di Paolini. 5-4 GAME PAOLINI. Dopo sei servizi persi nel corso del secondo set, è la nostra azzurra ad interrompere la tendenza, portandosi avanti di un game rispetto alla ceca che servirà per restare nel parziale. 40-15 Paolini vince uno scambio pazzesco, resistendo alle tantissime difese di Bouzkova. Il passante dell’azzurra è vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini bouzkova 6 2 5 4 wta pechino 2025 in diretta l8217azzurra rimonta nel secondo set la ceca serve per restare nel match

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 5-4, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra rimonta nel secondo set, la ceca serve per restare nel match

In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova

WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi

A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race

live paolini bouzkova 6LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... oasport.it scrive

live paolini bouzkova 6A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Bouzkova 6