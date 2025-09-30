LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 5-4 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra rimonta nel secondo set la ceca serve per restare nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-40 Doppio fallo e due match point per l’azzurra. Seconda. 15-30 Dritto vincente lungolinea di Paolini. 15-15 In rete il dritto dell’azzurra. 0-15 Resta in campo di un soffio la volée di Paolini. 5-4 GAME PAOLINI. Dopo sei servizi persi nel corso del secondo set, è la nostra azzurra ad interrompere la tendenza, portandosi avanti di un game rispetto alla ceca che servirà per restare nel parziale. 40-15 Paolini vince uno scambio pazzesco, resistendo alle tantissime difese di Bouzkova. Il passante dell’azzurra è vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

