LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 5-4 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra rimonta nel secondo set la ceca serve per restare nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-40 Doppio fallo e due match point per l’azzurra. Seconda. 15-30 Dritto vincente lungolinea di Paolini. 15-15 In rete il dritto dell’azzurra. 0-15 Resta in campo di un soffio la volée di Paolini. 5-4 GAME PAOLINI. Dopo sei servizi persi nel corso del secondo set, è la nostra azzurra ad interrompere la tendenza, portandosi avanti di un game rispetto alla ceca che servirà per restare nel parziale. 40-15 Paolini vince uno scambio pazzesco, resistendo alle tantissime difese di Bouzkova. Il passante dell’azzurra è vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova
WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race
#Paolini 4-2 alla #Bouzkova - X Vai su X
Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi Negli ottavi troverà la ceca Marie Bouzkova - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... oasport.it scrive
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6- Secondo oasport.it